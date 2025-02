Moradores da região do Ibirapuera instalam placas com alerta sobre roubos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores da região do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, colocaram placas alertando frequentadores do parque sobre o alto número de roubos de celulares na região. Os crimes são cometidos principalmente por motociclistas.

Os avisos estão no Jardim Lusitânia, em ruas como Gama, Macau e Açores.

"Atenção! Região de alto índice de roubos de celulares. Impunidade aos ladrões gera privação aos cidadãos", diz o texto nas placas.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) diz que as forças de segurança intensificam as ações de combate a crimes realizados com o uso de motocicletas, com operações especiais das polícias Civil e Militar.

Na região do Ibirapuera, afirma a pasta, houve redução de 9,8% nos roubos gerais na 2ª Delegacia Seccional em 2024, em comparação com 2023.

"Durante o ano, 3.837 infratores foram presos e 327 armas de fogo apreendidas. Além disso, a Operação Mobile, voltada ao combate de roubos e furtos de celulares, apreendeu 8.469 aparelhos em janeiro, resultando na devolução de 1.094 unidades aos proprietários. A ação também contribuiu para a redução de 9% nos roubos e furtos de celulares em 2024", informa nota.

Já a Polícia Civil reforça a importância do registro de ocorrências para subsidiar investigações. Quando os crimes são registrados, seja em unidades territoriais ou pela delegacia eletrônica, os boletins de ocorrência são encaminhados ao setor de investigação, que analisa imagens de câmeras de segurança e realiza diligências para identificar os responsáveis. "O registro também é fundamental para mapear áreas mais afetadas e direcionar o policiamento de maneira eficiente", diz a corporação.

Em dezembro, a Folha de S.Paulo mostrou que ação de criminosos no entorno do parque Ibirapuera assustava moradores da região e frequentadores.

Na tentativa de aumentar a sensação de segurança, câmeras de monitoramento estão espalhadas por diversos trechos da região.

Uma delas gravou quando um casal foi atacado na manhã de 22 de novembro na rua Nun Álvares, no Jardim Lusitânia, nas proximidades do portão 6 do parque. Eles caminhavam pela via quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Um terceiro ladrão acompanhou a cena de longe. Ele também estava em uma moto.

Conforme o presidente da Sojal (Associação dos Amigos e Moradores do Jardim Lusitânia), Nelson Cury, 67, os roubos tiveram início com ocorrências esporádicas que se intensificaram a partir de setembro.