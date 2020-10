Motorista enfrenta lentidão na volta para São Paulo após feriadão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas que aproveitaram para curtir o feriado de Nossa Senhora Aparecida na praia ou no interior enfrentam congestionamento no retorno a São Paulo. Os primeiros registros de lentidão no sentido capital foram já no início da tarde desta segunda-feira (12), por volta de 13h30. As estradas tiveram movimentação intensa, mesmo sem o calor recorde da semana passada.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias iniciou a Operação Subida às 10h. Nessa configuração, apenas a pista Sul da Anchieta é destinada ao tráfego sentido litoral. A pista Norte da Anchieta e as duas da Imigrantes são reservadas para quem vai subir a serra.

A Imigrantes tem tráfego congestionado entre o km 60 e o km 58, na Baixada Santista, devido ao excesso de veículos. A Cônego Domênico Rangoni, que dá acesso ao Guarujá e ao litoral norte, tem com congestionamento do km 248 ao km 258. Na saída do feriado, o Sistema Anchieta-Imigrantes começou a ter lentidão na sexta-feira (9).

A rodovia Tamoios, que dá acesso às praias do litoral norte, tem tráfego intenso no início da noite desta segunda-feira (12) no sentido São José dos Campos. O motorista que utilizar a rodovia tem de redobrar a atenção por conta de obras a partir do km 64.

Na Bandeirantes, o tráfego é lento entre o km 15 e o km 13, já na chegada à capital, em consequência dos congestionamentos nas marginais Tietê e Pinheiros. Na Anhanguera, o motorista pisa no freio na pista expressa sentido São Paulo, do km 62 ao km 53, na altura de Jundiaí.

A Raposo Tavares tem lentidão na pista expressa, na região de Vargem Grande Paulista e Cotia, entre o km 43 e o km 36. Na Castello Branco, são quase 20 quilômetros de lentidão na pista expressa entre Mairinque e Araçariguama, do km 67 ao km 48.

Na Dutra, são dois pontos principais de lentidão no sentido São Paulo. Um deles no vale do Paraíba, com congestionamentos entre o km 108 e o km 109, em Taubaté, e do km 141 ao km 142 em São José dos Campos. Na chegada à Grande São Paulo, o motorista também reduz a velocidade entre o km 193 o km 195, em Santa Isabel, e do km 203 ao km 210, já na capital.

Na Ayrton Senna, há lentidão do km 60 ao km 45, próximo ao acesso ao Rodoanel, e do km 30 ao km 28, nas proximidades do aeroporto de Guarulhos.

A Régis Bittencourt tem sete quilômetros de lentidão na altura de São Lourenço da Serra (próximo ao km 299,5) e 20 quilômetros de filas na região de Embu das Artes (perto do km 280).

Já na Fernão Dias, o tráfego é lento por 18 quilômetros na altura de Mairiporã (próximo ao km 63) e por 13 quilômetros na região de Atibaia (no km 30).