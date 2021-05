Motorista é preso por suspeita de dirigir embriagado e provocar engavetamento de 9 veículos

No engavetamento, duas pessoas tiveram ferimentos graves e duas, ferimentos leves. Equipes dos bombeiros, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária Triângulo do Sol, que administra o trecho da rodovia, levaram as vítimas para atendimento médico. O estado de saúde delas não foi informado.

Por volta das 18h30, o motorista perdeu o controle enquanto estava no km 236 da rodovia, na pista sentido São Paulo. O carro bateu contra um muro de concreto do canteiro central e acabou fechando a pista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.