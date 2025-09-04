   Compartilhe este texto

Motorista de aplicativo é morto durante troca de tiros entre bandidos e PM em São Bernardo do Campo

Por Folha de São Paulo

04/09/2025 21h30 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de aplicativo foi baleado ao ficar no meio de uma troca de tiros entre bandidos e um policial militar que seguia para o trabalho na madrugada de quarta-feira (3) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Renan Bigai do Carmo, 37, dirigia um Nissan Versa com duas passageiras no banco traseiro, quando foi abordado por três ladrões em duas motocicletas na rua Continental, bairro Jardim do Mar. No mesmo instante, o policial militar Eliel Pimenta da Silva, 37, seguia para o trabalho, uma unidade da PM na mesma cidade.

Silva relatou para os investigadores ter parado sua motocicleta, descido e com a arma em mãos tentando abordar os três criminosos. Segundo o PM, foi nesse momento que houve a troca de tiros.

Carmo e as duas passageiros permanecerem o tempo todo dentro do veículo. Imagens de câmeras de segurança registraram a perseguição das motos ao veículo, os ladrões assaltando as vítimas, a troca de tiros e a fuga dos bandidos.

Carmo foi baleado na cabeça. O carro ficou desgovernado e desceu de ré até bater em um poste na avenida Kennedy. As passageiras não ficaram feridas.

Na fuga, os criminosos abandonaram uma das motos utilizadas no crime, uma Honda CG 160 Fan. O veículo estava com chapa falsa. Após pesquisa, constatou-se que a motocicleta havia sido roubada em Santo André, também no ABC paulista, em 17 de agosto.

A morte de Carmo foi constatada no local por uma equipe do Samu.

A Polícia Civil requisitou perícia com o intuito de saber de onde partiu o tiro que matou o motorista de aplicativo.

Bastidores da Política - Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle Bastidores da Política
Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


04/09/2025

Polícia investiga suposta 'eutanásia em massa' de cães em Canoas (RS)

04/09/2025

Mega-Sena 2910 acumula e prêmio principal pode pagar R$ 40 milhões no sábado (6)

04/09/2025

Policial civil morto na favela do Gato teria sido agredido com capacete, socos e chutes

04/09/2025

Confira o resultado do concurso 2910 da Mega-Sena sorteado nesta quinta (4)

04/09/2025

Justiça do DF atende Novo Nordisk e amplia patente de caneta emagrecedora; cabe recurso

04/09/2025

Metrô de SP reduz horário de funcionamento de bilheterias das linhas 4 e 5

04/09/2025

Ex-padre é preso por abuso sexual de ex-coroinhas no interior de São Paulo

04/09/2025

Motorista atropela ladrão em moto e é baleado em seguida em SP

04/09/2025

Ibama alerta e prepara população no ES contra ataques de onças e javalis

04/09/2025

Menina de 6 anos é resgatada em SP sem escolaridade, vacinas ou saber falar

04/09/2025

Associação de Psiquiatria lança guia de como abordar saúde mental para influenciadores digitais

04/09/2025

Hytalo Santos perguntou sobre reputação e chorou durante transferência para Paraíba

04/09/2025

'Estava no lugar errado e na hora errada', disse suspeito de matar gari em mensagem à mulher

04/09/2025

Metrô de SP reduz horário de funcionamento de bilheterias das linhas 4 e 5

04/09/2025

Operação deixa 8 mortos na zona oeste do Rio; dois homens fizeram pastor e criança reféns

04/09/2025

Anvisa proíbe medidores de glicose em formato de anel por falta de registro e eficácia

04/09/2025

Ex-padre é preso por abuso sexual contra ex-coroinhas no interior de São Paulo

04/09/2025

Polícia do DF prende organização criminosa que produzia cogumelos mágicos

04/09/2025

Câmara de SP instala CPIs para investigar enchentes e fraudes em moradias populares

04/09/2025

Empresas de aplicativo vão esperar regulamentação para voltar a operar em SP

04/09/2025

Eclipse total em 2027 será mais longo do século, ao menos sob um ponto de vista

04/09/2025

Nunes diz que recorrerá após Justiça mandar SP regulamentar moto por app

04/09/2025

Fabiana Justus revela que realizou transplante de medula pelo SUS: 'Dinheiro não compra'

04/09/2025

Gaúcha sumida em SP há 3 semanas estava em bairro nobre

04/09/2025

Consumo de adoçante pode estar relacionado a demência, mostra estudo brasileiro inédito

04/09/2025

Primeira frente fria do mês no Brasil deve ter chuva, vento e granizo

04/09/2025

Quem é o delegado da Polícia Federal preso no Rio em operação contra o CV

04/09/2025

Quatro policiais são presos por suspeita de grilagem no litoral norte da Bahia

04/09/2025

Polícia do DF prende organização criminosa que produzia cogumelos mágicos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!