Mega-Sena 2910 acumula e prêmio principal pode pagar R$ 40 milhões no sábado (6)

Por Folha de São Paulo

04/09/2025
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (4) o concurso 2910 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 32.328.651,54. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor acumulado pode chegar a R$ 40 milhões no sorteio de sábado (6).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29.

Houve 80 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 22.501,55. Outras 4.834 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 613,82.

O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

VEJA COMO JOGAR

**Pelo site**

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

**Pelo aplicativo**

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

**Pelo Internet Banking**

Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

Clique em loterias

Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 19h, horário limite para fechamento das apostas)

Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.

