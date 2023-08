Morto pela PM em Guarujá (SP) é enterrado como indigente

Até sábado (5) as ações policiais no litoral paulista haviam resultado na prisão de 160 pessoas, entre elas algumas foragidas da Justiça. No total foram apreendidos 480 quilos de droga e 22 armas.

Os disparos acertaram o peito e as pernas do homem. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e encaminhou o ferido até a UPA São João, onde ele morreu.

Segundo a versão dos policiais militares que consta no registro, eles estavam em um conhecido ponto de venda de drogas da região, quando visualizaram um homem suspeito. Instantes depois, o homem atirou na direção dos três PMs, que revidaram com três tiros de pistola e um de fuzil.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Científica não obteve êxito em sua identificação. Os profissionais do IML (Instituto Médico Legal) extraíram materiais genéticos e dactiloscópicos na tentativa de uma identificação futura do homem através de confronto de DNA.

