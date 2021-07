Mortalidade por Covid caiu 46% em SP com avanço da vacinação, diz Doria

Os dados do vacinômetro paulista mostram que 16,4% da população adulta já está com o esquema vacinal completo, ou seja, com a aplicação das duas doses.

"Esses dados positivos de queda consecutiva são reflexo do avanço da vacinação no estado", disse o secretário.

Em março, no auge da pandemia no estado, 35% das pessoas, que eram internadas pela doença, morreram. Em junho, a proporção de internados que morreu caiu para 18%.

