Funcionário público de SP que rejeitar vacina não vai poder ficar em home office

As empresas prestadoras de serviços como manutenção e limpeza dos trens, que também entraram no cronograma de maio, tinham dúvidas se precisariam afastar quem rejeitasse a vacina.

No governo, a questão já vinha sendo tratada há meses por João Doria. Desde o fim de abril, quando foram vacinados os trabalhadores do Metrô e da CPTM, o governador decidiu que não adotaria nenhuma medida para obrigar quem se recusasse a ser imunizado.

A orientação diverge da Casa Militar e Defesa Civil, que afirma que as atividades presenciais retornam totalmente a partir de 26 de julho, depois que todo o efetivo estiver imunizado com a segunda dose há pelo menos 20 dias.

Todos devem voltar, conforme o planejamento de cada órgão, com exceção dos funcionários que fazem parte do grupo de risco e ainda não estiverem vacinados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O processo de desmontagem do home office dos funcionários públicos do governo de São Paulo não vai deixar que os não vacinados fiquem em casa, nem os que se negaram a tomar vacina nem os que estão na faixa etária ainda sem acesso ao imunizante.

