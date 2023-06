Morre idoso esfaqueado por vizinho em conjunto residencial em Cubatão

O suspeito foi preso em flagrante, e a faca usada no crime, apreendida. O caso foi registrado no 2° distrito policial de Cubatão.

As imagens da câmera de segurança de um prédio do condomínio mostram o homem ensanguentado após o ataque ao idoso.

A irmã do suspeito do crime, que foi gravada fugindo dele e teve a ajuda do marido para desarmá-lo, disse à Folha que ele estava em um surto e escondia os problemas psiquiátricos da família.

Segundo o filho dele Esmael Viana, o idoso foi atacado pelo vizinho no apartamento onde morava. Ele estava internado na UTI do Hospital Municipal de Cubatão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.