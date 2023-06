Frente fria deve derrubar temperatura e pode provocar chuva forte e ressaca do mar em SP

SÃO PAULO. SP (FOLHAPRESS) - A chegada de uma frente fria ao Sudeste deverá derrubar a temperatura e provocar chuva em várias regiões do estado de São Paulo, a partir desta terça-feira (13).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a frente fria deve ficar semiestacionária entre o norte do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com provável formação de um sistema de baixa pressão no Atlântico a leste da região Sul, fechando o tempo.

"O sistema deve intensificar a chuva nestas áreas, deixando o tempo úmido e com baixas temperaturas", afirma o Inmet.

Na tarde desta segunda-feira (12), a Defesa Civil estadual fez um alerta para chuvas fortes e contínuas, principalmente no litoral paulista e no Vale do Paraíba, que devem prosseguir até sexta (16), com descargas elétricas e vento.

Os acumulados nos próximos dias podem passar de 100 mm no litoral sul e na Baixada Santista e variar de 50 mm a 100 mm no litoral norte do estado, diz a agência Climatempo.

Em nota, a Defesa Civil disse que moradores em áreas de risco devem observar sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas e sair imediatamente do local, caso sejam observados.

"Não atravessar e adentrar em áreas inundadas ou enfrentar enxurradas, pois uma lâmina de água com 15 centímetros pode arrastar uma pessoa e com 30 centímetros, até mesmo um veículo", explicou.

Por causa da expectativa de chuva forte, a Marinha emitiu alerta para possibilidade de ressaca no mar de quarta (14) a quinta-feira (15), com ondas que podem chegar a 2,5 metros de altura, entre Santos e São João da Barra (RJ).

Na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo, segundo a Defesa Civil estadual, a previsão é de chuva moderada ao longo da semana. Mas, de acordo com a agência Climatempo, pode chover em 48 horas todo o volume normal previsto para junho -neste mês, tradicionalmente, chove pouco.

De acordo com o Inmet, na cidade de São Paulo o acumulado médio de chuva para junho é de 59,7 mm -no ano passado, a cidade de São Paulo registrou apenas 36,6 mm no mês.

O instituto prevê chuva na capital já ma manhã desta terça. Para quarta e quinta, a tendência é de trovoadas isoladas e dias com muitas nuvens.

"A formação de uma área de baixa pressão sobre o continente vai reforçar as áreas de instabilidade que provocarão chuva contínua de fraca a moderada intensidade em todo o período", diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, sobre a capital. "A continuidade das precipitações eleva o potencial para formação de alagamentos."

Segundo o Inmet, A temperatura máxima não passa de 18ºC nesta terça-feira (13) na cidade de São Paulo -queda de 10ºC em 24h, na comparação com a máxima de 28ºC e céu claro desta segunda-feira (12).

Na sexta-feira, a previsão é de que a temperatura mínima esteja em torno de 10ºC na cidade -durante a semana, as mínimas não devem superar 15ºC.

A capital paulista permanece em estado de atenção para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil municipal desde o dia 11 de maio.