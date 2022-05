Morre em Minas, padre que foi um dos tradutores da bíblia oficial no Brasil

Ainda segundo a nota, o enterro do padre seria realizado hoje no Cemitério Bosque da Esperança.

Em nota publicada no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, o arcebispo Dom Walmor Oliveira de Azevedo lamentou a morte do padre e relembrou quando começaram o trabalho para a tradução da bíblia.

Segundo a CNBB, o trabalho de tradução levou 11 anos. E foi oficialmente lançado no dia 21 de novembro de 2018, durante a reunião do Conselho Permanente da CNBB, em Brasília (DF).

O religioso nasceu na Bélgica e em 1972 mudou-se para o Brasil. Ele foi membro da equipe composta pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que se dedicou à coordenação de Tradução e Revisão oficial da Bíblia que é referência para a Igreja no Brasil.

