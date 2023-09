Moradores retiram alimentos da lama após destruição de supermercado no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além de provocar mortes e estragos, a passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul dificulta o acesso dos moradores a alimentos. Em Roca Sales, no Vale do Taquari, eles tiveram que recolher comida da lama após o supermercado local ser invadido pelas águas.

