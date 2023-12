Moradores jogam ovos em protesto contra falta de água na Bahia

A Embasa informa que tem adotado providências para manter a regularidade do abastecimento de água. A empresa também diz repudiar os atos de desrespeito aos trabalhadores que estavam buscando diálogo com a população.

As constantes falhas no abastecimento de energia de alta tensão estariam afetando a operação. "A cada interrupção da energia, as máquinas param, impedindo a captação, bombeamento, tratamento e distribuição da água para a população", explicou a empresa em nota.

Manifestantes entraram no escritório e atiraram ovos na porta da concessionária hoje de manhã. O gerente da sede foi atingido durante o protesto, que contou com cerca de 150 pessoas, segundo o portal Ichu Notícias.

