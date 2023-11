Moradores da Zona Sul de SP celebram retorno de energia com panelaço

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Buzinas, gritos, apitos e panelas. Até parecia uma comemoração de gol do Brasil na Copa do Mundo, mas era apenas moradores da Zona Sul de São Paulo comemorando o retorno da energia elétrica após 53h às escuras.

A celebração pelo acender das luzes aconteceu no fim da noite deste domingo (5), e foi registrada pela jornalista da TV Globo Tiago Sheuer.

Na publicação, ele mesmo alude a uma final de Copa do Mundo, comparando panelaço pelo retorno da energia às comemorações futebolísticas.

Conforme revelado pela Folha de S.Paulo, cerca de 413 mil residências estavam sem energia na capital, entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira (6).

A estimativa da Enel é de que a situação seja regularizada até a terça-feira.

"Agora, faz 52h que estamos sem energia por aqui. Os banhos gelados são o menor dos problemas. Tô preocupado com quem perdeu a compra do mês que estava na geladeira, com o comércio do bairro que teve um baita prejuízo, com os remédios de pessoas que estragaram... absurdo é pouco!", disse Tiago em publicação, apenas uma hora antes do retorno da energia.

A tempestade que atingiu São Paulo na sexta-feira foi a mais forte desde 1995, conforme estimativa da Prefeitura. Os ventos chegaram a 104 km/h, deixando centenas de árvores caías e telhados destruídos.

Duas pessoas morrem na capital em decorrência da chuva. Sete em todo o estado.