Aulas na rede estadual de SP estão mantidas nesta segunda (6) após temporal, diz governo

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) pede que os moradores da capital e da Grande SP economizem água até a completa normalização do abastecimento, uma vez que a falta de energia paralisou instalações e estações elevatórias da companhia, afetando o nível dos reservatórios.

Quanto ao Poupatempo, todas as unidades abrirão nesta segunda. Caso algum posto apresente problema de falta de energia elétrica, haverá orientação para reagendamento. A Prodesp, empresa de tecnologia do governo do estado, afirma que o datacenter funciona normalmente, com todos os serviços digitais operantes.

Os hospitais e demais equipamentos de saúde também funcionam normalmente, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. A pasta afirma que todas as unidades têm geradores para suprir eventuais problemas no fornecimento de energia.

No Centro Paula Souza, as aulas ocorrerão de forma remota na Etec Getúlio Vargas, na capital, e nas Etecs de Itapetininga e Piraju. Nas universidades, USP, Unesp e Unicamp têm atividade normal.

As aulas ocorrerão normalmente na rede estadual de ensino. Caso haja dificuldade em alguma escola, a Secretaria da Educação afirma que vai disponibilizar conteúdo por meio do Centro de Mídias, e pais e responsáveis de alunos serão avisados caso alguma unidade tenha que ser fechada.

