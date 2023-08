Moradia da USP faz 60 anos com despejo de fantasmas

Nos últimos meses, as edificações têm sido reformadas. O bloco D está sendo remodelado, e cozinhas foram instaladas nos demais. Além disso, colchões recém-adquiridos são distribuídos. Isso é insuficiente, dizem os moradores, para compensar o abandono durante a pandemia de Covid-19. Três pessoas cometeram suicídio no período.

Apesar de tanta intrujice, a USP afirma não haver fila para residir no conjunto, "pois os estudantes que não foram contemplados com a moradia recebem bolsa de R$ 300".

Há ainda uma ala resignada com as expulsões, como a presidente da associação, Mariane de Oliveira, 30. Ela afirma estar vigilante quanto às investidas da reitoria. Seu intuito, entretanto, é proteger os devidamente matriculados. "É injusto permitir a desorganização do Crusp para benefício de alguns", dispara.

Ele afirma estar em processo para doutorado. A USP diz, em nota, despejar apenas moradores irregulares e esclarece os motivos. "Para ser contemplado com a moradia, o aluno deve ter vínculo com a universidade, ou seja, deve estar matriculado regularmente em cursos de graduação e de pós-graduação."

Rômulo chegou ao conjunto em 2020. Divorciado, adentrou no programa de pós-graduação em educação. Em abril deste ano, tornou-se mestre. Conforme regimento, teria seis meses para pleitear sua continuidade como radicado ou deixar as dependências estudantis.

Passadas as reformas —concretizadas entre os anos 1980 e 90— e muitos residentes, a tensão perdura. Hoje, a administração da maior universidade do país tenta despachar os, segundo ela, irregulares. Os alvos dizem sofrer inquisição.

Julia Gumieri, pesquisadora do Memorial da Resistência, destaca o papel do Crusp como fortaleza democrática. "É um espaço de reuniões, de encontro, de organização da militância em múltiplos aspectos. Ontem e ainda hoje. E, por isso mesmo, segue alvo de vigilância."

Passados quatro anos, tudo estava acabado. Tanques do Exército investiram contra os edifícios na madrugada de 17 de dezembro de 1968. Os presentes eram acusados de conspiração. Metade dos 1.400 moradores foi presa e, horas depois, largada num ponto longínquo da rodovia Raposo Tavares. O restante só escapou por estar fora para as festas de Natal e Ano Novo. Outra vez, os apartamentos foram selados.

