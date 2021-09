Missão Inspiration4, da SpaceX, pousa na Terra após 3 dias em órbita

Também viajaram ao espaço Sian Proctor, 51, professora de geociências com doutorado em educação científica, Hayley Arceneaux, 29, assistente médica de um hospital infantil de câncer onde ela foi paciente no passado, e Christopher Sembroski, 42, engenheiro de dados aeroespaciais e veterano da Força Aérea americana.

A empresa do bilionário Elon Musk deu uma nova dimensão ao turismo espacial, já que os últimos voos com civis duraram pouco tempo. Essas missões, realizadas em julho pela Virgin Galactic, empresa de Richard Branson, e pela Blue Origin, de Jeffrey Bezos, foram voos suborbitais -a velocidade não costuma exceder os 4.000 km/h.

A primeira missão espacial da história composta apenas de civis, organizada pela empresa SpaceX, decolou na quarta-feira (15) do Kennedy Space Center, também na Flórida. A decolagem contou com a participação do foguete reutilizável Falcon 9.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.