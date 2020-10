Ministro Ricardo Salles chama Rodrigo Maia de 'Nhonho' em rede social

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, respondeu a publicação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chamando-o de "Nhonho", em referência a personagem do programa humorístico Chaves.

No sábado (24), Maia escreveu que Salles, "não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo". O ministro então xingou o presidente da Câmara nesta quarta (28).

Maia fazia referência a tuíte de quinta (22) em que Salles chamava o ministro da Secretaria de Governo, o militar Luiz Eduardo Ramos, de "maria fofoca", e que gerou crise no governo.

Na publicação, Salles insinuava que Ramos havia dito ao jornal O Globo que ele estava esticando a corda com ala militar do governo, ainda que a reportagem não identifique o militar.