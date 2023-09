Ministro da Educação reclama de demora em expulsão de alunos de medicina que ficaram nus

"Considerando ainda a gravidade dos atos, a Unisa já levou o caso às autoridades públicas, contribuindo prontamente com as demais investigações e providências cabíveis", diz o texto assinado pelo reitor Eloi Francisco Rosa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Camilo Santana, reclamou da demora da Unisa (Universidade Santo Amaro) em expulsar os estudante de medicina que aparecem em um vídeo correndo nus e com a mão no pênis em uma competição esportiva em abril deste ano.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.