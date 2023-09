PRF diz que policiais foram até hospital para 'apoio' no Caso Heloísa

A tia da menina relatou a visita de 28 agentes da PRF e que um desses policiais a intimidou, mostrando um projétil do fuzil que teria sido utilizado no crime. A informação consta no pedido de prisão dos policiais rodoviários envolvidos no crime, que o MPF enviou à Justiça, e a GloboNews teve acesso.

"No mais, informamos que eventuais condutas individuais de servidores farão parte de investigação interna que será devidamente compartilhada com o órgão responsável pela investigação criminal", finaliza a nota da PRF.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PRF afirmou que enviou agentes ao hospital no qual Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, morta após ser baleada durante ação da corporação, para "apoio". A justificativa veio após a tia da menina dizer que mais de 20 policiais estiveram no local.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.