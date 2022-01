Ministério da Saúde reduz de 10 para 5 dias quarentena de assintomáticos com Covid

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde decidiu reduzir o tempo de isolamento de pessoas com Covid no Brasil.

A recomendação agora é de isolamento de sete a dez dias para pessoas que apresentem sintomas e de cinco a sete dias para os assintomáticos.

Na última semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta poderia reduzir o isolamento.

Ao falar sobre essa possibilidade, o ministro citou que o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) já deu essa recomendação.

A indicação do Ministério da Saúde é que a pessoa assintomática fique em casa no mínimo cinco dias em isolamento. Após esse tempo ela deve ser testada. Com o teste positivo, deve ficar em isolamento até o 10° dia.

Não é necessário testar os assintomáticos, porém, para sair do isolamento após o sétimo dia.

Já para os sintomáticos, o isolamento é de no mínimo sete dias. A pessoa precisa ser testada ao final do período. Caso o resultado seja negativo, ela pode sair do isolamento. Com o resultado positivo, ela deve permanecer em isolamento até o décimo dia.

"Nosso isolamento é de no mínimo sete dias. Entretanto, se no quinto dia completo o paciente estiver sem sintoma, sem sintoma respiratório, sem febre e sem uso de medicamento antitérmico há pelo menos 24 horas, pode testar no quinto dia", disse Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância da Saúde do Ministério da Saúde.

Medeiros disse que as pessoas que saírem do isolamento antes do 10° dia devem manter algumas recomendações adicionais, como evitar viagens, contato com pessoas com comorbidade.

"[A pessoa deve] manter as recomendações adicionais até o 10° dia, como evitar aglomerações, contatos com pessoas com comorbidade, uso das medidas não farmacológicas até o 10° dia para ficar tranquilo", disse.

As novas regras acontecem em meio aos casos de Covid-19 por conta da variante ômicron. Queiroga disse que o Brasil segue o exemplo de alguns países em que o aumento de casos não tem aumentado o número de mortes.

"Sem dúvida a variante ômicron causa um número muito maior de casos, mas felizmente não temos uma correspondência do número de óbitos. Vai ser sempre assim? Não sabemos", apontou o ministro

AS ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Isolamento de 5 dias

Sem sintomas: ao quinto dia, se o paciente estiver sem sintomas respiratórios, sem febre e sem uso de medicamentos antitérmicos, por ao menos 24 horas

Testagem: no quinto dia com RT-PCR ou TR-Ag

Resultado negativo: sair do isolamento após cinco dias completos e manter as recomendações até o décimo dia

Resultado positivo: manter o isolamento até dez dias completos

Isolamento de 7 dias

Sem sintomas: ao sétimo dia, se o caso estiver sem sintomas respiratórios, sem febre e sem uso de medicamentos antitérmicos, por ao menos 24 horas

Testagem: não é necessário testar para sair do isolamento

Fim do isolamento: sair do isolamento após sete dias completos e manter as recomendações até o décimo dia

Isolamento de 7 dias

Com sintomas: As pessoas sintomáticas que não tiverem no sétimo dia sintomas respiratórios, febre e não fizer o uso de medicamentos antitérmicos, por ao menos 24 horas

Testagem com RT-PCR ou TR-Ag Com resultado positivo do teste, manter o isolamento até o décimo dia

Isolamento de 10 dias

Sem sintomas: ao décimo dia, se o caso estiver sem sintomas respiratórios, sem febre e sem uso de medicamentos antitérmicos, por ao menos 24 horas

Não é necessário testar para sair do isolamento

Sair do isolamento no décimo dia e manter as medidas não farmacológicas

Fonte: Ministério da Saúde