MG descarta infecção por variante ômicron em paciente que veio da África

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal também testou seis pacientes que viajaram próximos aos dois passageiros de Brasília que estão infectados com a ômicron. Todos os resultados foram negativos para o vírus.

Além de Minas Gerais, o Rio de Janeiro também descartou infecção pela variante ômicron do novo coronavírus em uma mulher que voltou recentemente de viagem da África do Sul. Neste caso, o sequenciamento genético mostrou a presença da variante delta, já é predominante na cidade.

A paciente começou a ser monitorada e entrou em isolamento desde o domingo (28), quando procurou uma UBS (Unidade Básica de Saúde). De acordo com a prefeitura de Belo Horizonte, saiu da República do Congo no dia 17 de novembro e fez escalas na Turquia e em São Paulo antes de chegar à capital.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais descartou a suspeita de infecção pela variante ômicron em uma paciente internada com Covid-19 em Belo Horizonte. A mulher, que não tomou a vacina contra o coronavírus, testou positivo para a doença após chegar da República do Congo, na África.

