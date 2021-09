Mensagens apreendidas mostram ligação de suposto lobista da Precisa com outra investigada da CPI

Em mensagens de celular apreendidas pela Polícia Federal e entregues à CPI, Marconny cobra retorno do setor Jurídico da Caixa a respeito do processo. A reportagem apurou que o lobista se apresentava como representante da Voetur —embora não tenha nem sequer OAB—, e que o acordo não se concretizou.

O processo ainda está em andamento na Justiça Federal do Distrito Federal. No ano passado, Marconny entrou em campo para tentar firmar um acordo entre as partes.

A VTC Log, do mesmo grupo da Voetur, tem contratos com o Ministério da Saúde e a comissão de inquérito vê indícios de pagamentos de boletos em favor de Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística da pasta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.