Mega da Virada deve pagar R$ 370 milhões

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - A Mega-Sena da Virada (concurso 2440) deve pagar um prêmio de R$ 370 milhões a quem acertar as seis dezenas sorteadas nesta sexta-feira (31). A nova estimativa é R$ 20 milhões maior do que a anterior, que estava sendo divulgada pela Caixa nos últimos dias. O valor ultrapassa os R$ 325,2 milhões do ano passado e se torna o maior prêmio da história das Loterias da Caixa. De acordo com a Caixa, a Mega da Virada 2021 já arrecadou mais de R$ 1,4 bilhão e, até agora, já é mais de 64% superior à arrecadação do concurso especial realizado em 2018. As apostas para a edição de 2021 começaram em 16 de novembro e se encerraram às 17h desta sexta. O sorteio será, como manda a tradição, às 20h (de Brasília). Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas e aplicar o prêmio estimado na poupança, terá uma renda mensal de mais de R$ 1,6 milhão. Se o felizardo ou felizarda quiser investir em aeronaves, pode ter uma frota de 92 jatinhos que custam R$ 4 milhões cada. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50. Como o valor da Mega da Virada não acumula, se não houver ganhadores na faixa principal (seis números), o montante será dividido entre os acertadores da quina, e assim por diante. Até hoje, 109 ganharam o prêmio máximo Na Mega da Virada, realizada desde 2009, já foram 72 dezenas sorteadas até 2020. O número que mais saiu foi o 10, sorteado quatro vezes. No caso da Mega, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.