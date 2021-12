Aprenda simpatias para um Ano Novo próspero

A passagem de ano é marcante para muitos por simbolizar uma oportunidade de renovação, esperanças e energias positivas, por isso é muito comum recorrer a superstições como comer uvas ou pular sete ondas. Confira as principais simpatias de Ano Novo que se tornaram tradições: Vestir branco e usar roupa íntima colorida: No Brasil e em diversos países a tradição é praticada por quem busca atrair energias positivas. No caso das calcinhas, cada uma tem um significado: vermelho para paixão, amarelo para dinheiro, verde para saúde. Comer lentilhas: a crença diz que a lentilha deve ser o primeiro alimento comido no ano que se inicia, atraindo sorte e fartura. Dinheiro no sapato: começou com a crença oriental de que a energia das pessoas entra pelos pés. Sendo assim, colocar uma nota de alto valor dentro do sapato na virada do ano atrairia fortunas no ano seguinte. Comer uvas: é uma das tradições mais comuns, além de guardar as sementes para o ano seguinte para atrair dinheiro. Pular sete ondas: É um ritual que homenageia Iemanjá, a Rainha do Mar na crença das religiões Candomblé e Umbanda.

