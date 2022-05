Matrículas em cursos híbridos cresceram 43% em 2022, aponta pesquisa

Agora o novo estudo também aponta que a área de saúde ainda é o destaque entre as dez formações mais buscadas. Entre os cursos presenciais, responder por 70%, com destaque para enfermagem (11,8%), psicologia (11,8%) e odontologia (6,8%). Já a distância, representam metade, liderados por biomedicina (6,7%), fisioterapia (4,9%) e educação física (4,6%).

Diretor-executivo da associação, Solon Caldas analisa que o aumento de 35% nas matrículas do ano passado para cá significa uma recuperação entre os estudantes. "Percebemos que o aluno está retomando a questão financeira. O que era um empecilho, no início da pandemia, está se dissolvendo e o aluno está retomando os estudos."

Desde 2010, a modalidade a distância cresce de forma acelerada no Brasil em todas as áreas. A pandemia, porém, impulsionou esse crescimento. De 2021 para 2022, foi registrado um aumento de 43% em novos alunos no sistema híbrido (com aulas a distância e presenciais) e 22% no EAD (ensino a distância). A modalidade presencial registrou crescimento de 39%.

O levantamento, feito pela empresa Educa Insights, foi divulgado na manhã desta terça-feira (24) pela Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior). O estudo usou como amostragem 22 faculdades privadas das cinco regiões do Brasil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As matrículas em universidades particulares tiveram um aumento de 35% na comparação entre o primeiro semestre de 2022 e o mesmo período em 2021. Segundo dados da pesquisa "Observatório da Educação Superior: O Que Atraem Mais os Estudantes", enquanto no ano passado foram registrados 17 mil novos alunos, neste ano foram quase 24 mil.

