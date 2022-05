Farmácia enfrenta falta de remédio para inalação após onda de frio

O grupo RaiaDrogasil também relata alta na procura de broncodilatadores no final do ano passado e no começo deste ano. Segundo a empresa, o mercado não estava preparado para ondas de frio fora de hora.

O Grupo DPSP, que reúne as redes Drogaria São Paulo e Pacheco, diz que o problema atinge todo o setor e decorre de um aumento atípico na demanda desde o final do ano passado.

