Marcos Mion revela que cogitou fazer novela para conseguir entrar na Globo

"E o mais legal é que eles me permitiram, me apoiam muito... Mas a galera lá ficou louca quando fiz isso. Quem está assistindo em casa está como? De chinelo, de meia. Então a gente pode se assimilar um pouco mais também, ter essa movimentação com o pessoal de casa", falou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.