Mais seis pessoas que estiveram na fazenda de Campinas estão com suspeita de febre maculosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cidades de Jundiaí e Santa Isabel relataram mais seis casos suspeitos de febre maculosa ligados a Campinas. De acordo com as prefeituras, os pacientes são pessoas que estiveram na fazenda Santa Margarida, onde ocorreram dois eventos, no dia 27 de maio e 3 de junho, com aglomeração de milhares de pessoas.

A fazenda, em área rural do distrito de Joaquim Egídio, é considerada o epicentro do surto de febre maculosa na cidade.

A Unidade de Gestão de Promoção da Saúde de Jundiaí afirmou que o município tem dois casos suspeitos da doença.

"Dois destes casos suspeitos estiveram em evento em Campinas na área de provável infecção", traz trecho da nota da prefeitura. Nenhum paciente está internado.

Em Santa Isabel, quatro casos suspeitos da doença em pessoas que estiveram na fazenda em Campinas também são investigados.

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda os resultados do Instituto Adolfo Lutz e acompanha a evolução dos pacientes.

A direção da fazenda Santa Margarida, epicentro do surto de febre maculosa em Campinas, interior de São Paulo, decidiu mudar o local do evento Winter Farm, com show de Gusttavo Lima, para uma área dentro do Shopping Parque Dom Pedro, na mesma cidade.

Marcado para o dia 21 de julho, o evento tem expectativa de público de 8.000 pessoas, com ingressos que variam de R$ 120 a R$ 610.

O motivo, segundo o comunicado, é o tempo necessário para a implementação das medidas previstas em um plano de contigenciamento ambiental e de comunicação, proposto após mortes por febre maculosa de pessoas que estiveram na Feijoada do Rosa, no dia 27 de maio, na fazenda.

O Instituto Adolfo Lutz confirmou na manhã desta quinta (15) o diagnóstico de febre maculosa na quarta vítima, uma adolescente de 16 anos que esteve no evento de 27 de maio. Ela morreu na terça (13).

A primeira confirmação de morte pela doença ocorreu na segunda (12), a da dentista Mariana Gioardano, 36. Ela esteve na feijoada com o namorado, o piloto e empresário Douglas Pereira Costa, 42, que teve a causa da morte confirmada na terça.

Os dois morreram no dia 8, mesmo dia em que morreu a também dentista Evelyn Karoline Santos, 28, moradora de Hortolândia, que foi ao mesmo evento.

A fazenda é considerada o local provável de infecção, de acordo com a prefeitura, que classifica o quadro como um surto e anunciou medidas para o enfrentamento da doença.

Entre as ações estão a publicação de um decreto com regras para estabelecimentos que realizam eventos para grandes públicos e ficam em áreas de risco ou com presença do carrapato-estrela (Amblyomma sculptum), vetor da bactéria Rickettsia rickettsii, uma das causadoras da doença.

Pelo decreto, os organizadores dos eventos deverão garantir a correta informação em relação à febre maculosa, incluindo a divulgação das formas de prevenção do contágio. Toda área de risco deverá conter cartazes, faixas ou placas sobre a doença.

CASOS E MORTES

- Douglas Pereira Costa, 42, empresário e piloto; esteve na Feijoada do Rosa, na fazenda; morte confirmada por febre maculosa

- Mariana Gioardano, 36, dentista; namorada de Costa, esteve na feijoada; morte confirmada por febre maculosa

- Evelyn Karoline Santos, 28, dentista; esteve na Feijoada; morte confirmada por febre maculosa

- Erissa Santana, 16, estudante; esteve na Feijoada; morte confirmada por febre maculosa

- Mulher de 38 anos; esteve em um show do cantor Seu Jorge, na mesma fazenda; internada com suspeita de febre maculosa

- Mulher de 40 anos; esteve na Feijoada; internada com suspeita de febre maculosa

- Dois pacientes com suspeita da doença em Jundiaí

- Quatro pacientes com suspeita da doença em Santa Isabel