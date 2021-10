Mais de 1,1 milhão de veículos deixaram SP durante o feriado

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Mais de 1,1 milhão de carros deixaram São Paulo entre sexta (8) e segunda-feira (11) para aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida no interior e litoral do estado. Os dados foram divulgados pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que monitora rodovias como a Imigrantes e Rodoanel.

O maior fluxo de veículos foi registrado na sexta-feira, quando 372.476 carros estavam nas rodovias. No sábado, o número foi de 351.468, enquanto domingo (188.905) e segunda-feira (223.811) tiveram menor fluxo.

No sentido contrário, cerca de 1 milhão de veículos saíram do interior e do litoral. Destes, 291.030 carros chegaram a São Paulo na sexta-feira, outros 240.094 no sábado, 205.293 no domingo e 270.687 na segunda-feira.

No sentido Caraguatatuba, circularam 110.170 veículos. Na direção contrária, para São José dos Campos, foram registrados 71.195 carros.