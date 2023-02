Mãe e bebê são resgatados de barco após tempestade no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma mulher e um bebê foram resgatados de barco depois de ficarem ilhados em uma casa do Jardim Catarina, em São Gonçalo, em meio às fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro. Imagens do Corpo de Bombeiros registraram o momento em que a embarcação chegou até a residência, com a água chegando na altura da cintura dos socorristas.

Apesar do susto, a mulher foi vista aparentemente sem ferimentos, já dentro do barco, com o bebê no colo. Entre as 17h de ontem e a manhã de hoje, os bombeiros atenderam mais de 240 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado do Rio, sendo 102 alagamentos e inundações, 66 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas e 45 cortes de árvores.

Duas mortes foram confirmadas em acidentes ligados à tempestade: a de um homem de 27 anos, atingido por um raio em Saquarema e a de uma criança de dois anos, vítima de um desabamento na Chácara do Céu, bairro da capital.

Apesar da chuva ter diminuído, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), usou as redes sociais na manhã de hoje para pedir que os cariocas fiquem em casa nesta quarta-feira (8).

O político afirmou que as grandes vias de circulação não estão mais alagadas, mas que o dia será de "muito trabalho" para reparar os prejuízos. A previsão aponta para mais precipitação ao longo do dia.