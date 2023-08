Mãe Bernadete é enterrada na Bahia com samba e homenagens

A líder quilombola foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho na gestão de Eduardo Alencar (2009 a 2016), irmão do senador Otto Alencar --ambos são do PSD.

A Polícia Civil disse que realiza ações integradas para elucidar a morte com a "utilização de toda tecnologia disponível para as apurações", além das perícias realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A líder quilombola Bernadete Pacífico, 72, assassinada a tiros na Bahia, foi enterrada no final da manhã deste sábado (19), com homenagens, samba e rituais do Candomblé.

