Lojistas tentam salvar estoques após desabamento em shopping de Osasco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A interdição do Osasco Plaza Shopping desde que a laje do estacionamento caiu nesta quarta (8) aflige lojistas e trabalhadores no local, na cidade da Grande São Paulo.

Por volta do meio-dia desta quinta (9), vários grupos, principalmente ligados a restaurantes, se reuniram na área de carga para saber como e quando vão conseguir retirar produtos e documentos das lojas.

Um lojista, que não quis se identificar, conta que tem dois restaurantes e deixou bife na chapa. Ele diz não acreditar que o desabamento esteja relacionado a obras para ampliação, mas a problemas estruturais na laje, que atingiu uma área próxima à praça de alimentação. A tubulação de água foi atingida e a área de restaurantes ficou inundada. Não houve feridos.

Outro diz que, no momento em que a laje caiu, deixou uma fritadeira ligada, que os bombeiros depois desligaram, e tem 11 congeladores "cheios de produtos" recebidos no dia. Ele afirma que restaurantes da região se dispuseram a comprar ou guardar parte do estoque de carnes.

Apesar de lamentarem os prejuízos, os dois lojistas dizem reconhecer que a interdição é importante para evitar risco à vida de comerciantes e frequentadores.

Por volta de 12h30, alguns carrinhos eram retirados em uma rampa na doca 2, e o público reclamava de que alguns conseguiam descarregar produtos. A reportagem viu agentes de limpeza circulando pelo corredor de frente para a entrada.

O centro comercial foi interditado na quarta, e ninguém poderia entrar ou sair do local durante a perícia. Agentes da Polícia Científica, do Crea-SP (conselho de engenharia) e da Defesa Civil da prefeitura fiscalizam o local desde a manhã desta quinta.

De acordo com um dos seguranças, quem retirava produtos conseguiu entrar no shopping antes de começar a perícia, por volta das 11h. Agora, só será possível entrar quando terminar a fiscalização, que ainda não tem prazo para acabar.

Quando terminar a ação, lojistas e empregados poderão acessar o shopping em grupos de dez pessoas por vez.

Quem não trabalha mas usa o estacionamento do shopping também queria informações sobre os danos aos veículos.

Um homem reclamava com os agentes que precisava retirar o carro do estacionamento por ter uma perna mecânica.