Lojistas protestam contra fluxo da cracolândia na Santa Ifigênia, em SP

Comerciantes ficaram apreensivos e redobraram a atenção para a segurança das lojas. Entre a madrugada e manhã desta quarta-feira (6), comércios foram saqueados. Houve quebra-quebra e confronto. As ruas Santa Ifigênia, dos Gusmões e Guaianases foram as mais afetadas.

A manifestação deveria acabar às 11h, mas, segundo membros, não havia certeza sobre o retorno do comércio. "Ontem eu estava com cliente na loja e tive que fechar, eles ficaram morrendo de medo", disse Vanessa Bichara, lojista na Santa Ifigênia há 20 anos. "A gente pensa até em sair daqui, mas como? Foi difícil construir a minha clientela", completa.

Algumas pessoas transitavam com pedaços de ferro e madeira. "É para nossa proteção. Se vierem, a gente ataca", disse um homem com uma barra de ferro em mãos.

Próximo à avenida Rio Branco, várias lojas estavam abertas, e as calçadas, cheias. Eram lojistas que viam a manifestação dos colegas com desconfiança. "A Santa Ifigênia não para. Esquece isso de fechar loja", disse Jonathan Sumaquera, vendedor de eletrônicos.

Por volta das 9h50, o grupo de lojistas começou a gritar palavras de ordem, como "queremos trabalhar" e "Santa Ifigênia não é cracolândia". Com o coro, o grupo se uniu e direcionou sua atenção para outros comerciantes que não se empolgaram com o protesto. "Vem todo mundo", entoavam os manifestantes. "Não acredito que estão fazendo essa palhaçada, vão trabalhar", gritou um vendedor de dentro da sua loja.

Ao lado da única viatura da PM no local, um grupo de vendedoras relatou insegurança. "A gente vai ficar sem emprego. Não vendemos mais", diz uma delas, mãe de duas crianças que estudam na região e que, segundo ela, choram todos os dias com a correria para desviar dos usuários. "Ninguém quer que eles [os usuários] estejam em suas portas, por que deixá-los na porta do meu local de trabalho?", completou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.