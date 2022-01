Livro 'O Terceiro Paraíso' conquista Prêmio Alfaguara

O escritor chileno Cristian Alarcón ganhou o Prêmio Alfaguara de Romance nesta quinta-feira, 20, por sua obra inédita O Terceiro Paraíso, sobre um homem que reconstrói seu passado enquanto cultiva um jardim como paraíso pessoal, anunciou o júri após reunião em Madri. O grupo premiou este "belíssimo romance" de "vigor narrativo" que "abre uma porta à esperança de encontrar nas pequenas coisas um refúgio das tragédias coletivas", disse o presidente do júri, o escritor espanhol Fernando Aramburu, em entrevista coletiva. Jardim O romance, que a Editora Alfaguara publicará em 24 de março, primeiro em língua espanhola, narra como um jardim nos arredores de Buenos Aires se torna um refúgio durante a pandemia para um protagonista que poderia ser o alter ego do autor. Do cultivo e cuidado da natureza surgem a indagação sobre o pensamento científico, o nascimento da botânica e a exploração, enquanto o protagonista relembra a história familiar marcada por episódios dramáticos na história recente da Argentina e do Chile, como a ditadura de Augusto Pinochet. O júri destacou "o vigor narrativo de um belo romance, de dupla estrutura", ambientado em vários lugares do Chile e da Argentina, no qual "o protagonista reconstrói a história de seus ancestrais, mergulhando em sua paixão cultivando um jardim, em busca de um paraíso pessoal". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

