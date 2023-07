Linha 4-amarela do metrô de SP é paralisada e deixa usuários presos nos trens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 4-amarela do metrô de São Paulo apresentou problema técnico e as composições foram paralisadas entre as estações Pinheiros e Luz no início da noite desta quinta-feira (20).

Segundo a concessionária ViaQuatro publicou em seu site por volta das 18h55, a linha funcionava parcialmente entre as estações Vila Sônia e Pinheiros.

Para atender os usuários no trecho sem serviço, a empresa já teria pedido o apoio dos ônibus do Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência). Os pontos fora das estações ficaram lotados.

Nas redes sociais, muitos usuários criticaram o serviço e descreveram que as luzes dos trens foram apagadas e a ventilação, desligada. Com os vagões lotados devido ao horário de pico, o calor aumentou e muitas pessoas passaram mal, o que levou ao arrombamento de portas para descer à via e se encaminhar à estação mais próxima.

De acordo com alguns passageiros, os condutores demoraram meia hora para avisar que os vagões deveriam ser esvaziados.

Por volta das 20h, a concessionária atualizou a nota do site informando que a operação havia voltado ao normal, mas os usuários ainda publicavam nas redes sociais informando dos problemas.

Procurada pela reportagem, a concessionária não respondeu até a publicação deste texto.