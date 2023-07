'Crack não, solução', dizem moradores do Bom Retiro em ato contra mudança da cracolândia

"O governador não conhece o bairro. Ele veio conhecer o bairro hoje. Ele não sabe o que acontece no Complexo Prates [local no Bom retiro para onde os usuários seriam levados]", disse a nutricionista Mirtes Stancanelli, 56, que também participou da manifestação.

A manifestação foi um protesto contra o anúncio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de transferir a cracolândia do bairro de Santa Ifigênia, onde atualmente está a concentração de usuários de drogas, para o Bom Retiro.

"Crack não, solução" e "o Bom Retiro é nosso" foram algumas das frases ditas durante a caminhada, que saiu do largo do Arouche e seguiu até a avenida Tiradentes, na Luz.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de moradores dos bairros do Campos Elíseos e do Bom Retiro se uniram na noite desta quinta-feira (20) para protestar no centro de São Paulo contra a presença da cracolândia na região.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.