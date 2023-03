Linha 15-prata do monotrilho de SP tem nova colisão de trens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nova colisão entre dois trens da linha 15-prata do monotrilho de São Paulo foi flagrada por uma equipe da TV Globo na madrugada desta quinta-feira (9).

Foi a segunda colisão em 24 horas. Nesta quarta (8), o monotrilho ficou três horas paralisado por causa da batida entre dois trens.

O segundo acidente aconteceu no momento em que funcionários trabalhavam para separar esses dois trens. Segundo o Metrô, não houve vítimas ou novos danos materiais.

Nas primeiras horas da manhã, a linha 15-prata ficou totalmente paralisada para que o recolhimento das composições fosse feito para o pátio Oratório. Às 6h a circulação foi normalizada.

O primeiro acidente aconteceu durante o posicionamento dos trens ao longo da linha. As duas composições se chocaram entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na zona leste.

Um dos condutores sentiu dores no braço e foi atendido por uma equipe médica, mas não tinha lesões.

Segundo Antônio Barros, gerente de operações do Metrô, a colisão ocorreu no momento em que o carrossel de trens era preparado para distribuir os trens na via, antes do início da operação, na quarta.

INVESTIGAÇÃO

Essa foi mais uma de uma série de falhas e transtornos envolvendo a linha 15-prata do monotrilho.

O Ministério Público de São Paulo disse que fará uma reunião em abril com o Metrô e o CEML (Consórcio Expresso Monotrilho Leste) para chegar um acordo sobre a correção dos problemas.

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social também pedirá ao consórcio uma indenização por danos coletivos e ao patrimônio público pelo que considera uma má execução da obra.

A proposta que será feita na reunião faz parte de um inquérito, instaurado em 2020, que apura irregularidades na interrupção da circulação dos trens da linha 15-prata. A suspensão foi causada pelo estouro de um pneu, em fevereiro daquele ano, que deixou a linha paralisada por três meses.

HISTÓRICO DE FALHAS

No dia 20 de janeiro, falhas no sistema de controle paralisaram a linha 15-prata do monotrilho de São Paulo duas vezes.

Depois de circularem com velocidade reduzida desde as 6h, os trens pararam de vez as 10h55. E só voltaram a circular as 16h19, cerca de cinco horas e meia depois. O Metrô informou, porém, que precisou interromper a circulação novamente as 19h49 e por por causa de outra pane nos sistemas de controle.

Em setembro do ano passado, um bloco de concreto caiu de uma altura de 15 metros sobre uma ciclovia na avenida Luiz Inácio Anhaia Mello, na zona leste da capital.

Em 2020, o estouro de um pneu lançou uma placa de metal que caiu na avenida Sapopemba e paralisou a linha durante cerca de cem dias.

Em janeiro de 2019, dois trens se chocaram na estação Jardim Planalto. Um dia depois, um equipamento chamado terceiro trilho se soltou e ficou pendurado a 15 metros do solo. Depois, o muro de uma das novas estações desabou sobre a escada que dá acesso à plataforma.