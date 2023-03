Chuva provoca alagamento dentro do prédio do Insper em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Insper, localizado na Vila Olímpia (SP), ficou alagado após as fortes chuvas desta quarta-feira (8) em São Paulo, o que fez uma parte do forro do teto desabar.

O instituto comunicou que um ralo rompeu com o volume de chuva que atingiu a cidade.

Houve um vazamento no quinto andar do prédio, que afetou também o segundo, terceiro e quarto andar.

O Insper disse que o vazamento foi controlado e os reparos estão sendo realizados.

Os alunos podem participar das aulas dea noite desta quarta de forma remota, mas amanhã as atividades serão "ministradas normalmente no campus".

CHUVA CAUSOU UMA MORTE

Uma mulher morreu no bairro de Moema, após ficar presa em um carro cheio de água e ter uma parada cardiorrespiratória, segundo a Polícia Militar.

O Corpo de Bombeiros já recebeu ao menos 66 chamados para quedas de árvore, 61 enchentes e 13 desabamentos, segundo a última atualização do começo da noite.

O rodízio de veículos desta quinta-feira (9) foi suspenso.

Mais cedo, os bairros do Ipiranga e do Campo Limpo estiveram com iminência de alagamento, disse o CGE. Diversas ruas estão alagadas e rios transbordaram, especialmente na Zona Leste. Foram relatados alagamentos e chuva de granizo em alguns pontos, interferindo diretamente no funcionamento dos ônibus.

Diversas ruas e avenidas estão intransitáveis em Itaquera, São Miguel Paulista, Vila Mariana, Vila Prudente e outros bairros, segundo o CGE. Entre essas, estão avenidas importantes como a Av. 23 de Maio, Av. das Nações Unidas, Av. Nove de Julho e Av. Anhaia Mello.