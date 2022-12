Linha 12-safira da CPTM funciona parcialmente nesta segunda (5) após trem de carga descarrilar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 12-safira da CPTM -que liga a Grande SP ao centro da capital paulista- vai continuar funcionando com interrupção no trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé nesta segunda-feira (5). Um trem de carga descarrilou na madrugada de sábado (3), deixando a via e a linha 11-coral operando parcialmente.

Segundo a CPTM, das cinco locomotivas da MRS Logística -com dez vagões de carga de areia e seis de bobinas de aço- ainda faltam retirar três vagões, que seguem bloqueando os trilhos da linha 12. Ainda não há previsão para conclusão dos trabalhos. Equipes trabalham ininterruptamente, segundo a companhia, para restabelecer o funcionamento da via o quanto antes.

Com isso, os trens da linha 12 seguem circulando em dois trechos: entre as estações Calmon Viana e Engenheiro Goulart e entre Tatuapé e Brás.

A linha 11-coral voltará a circular normalmente às 4h desta segunda, com velocidade reduzida apenas no trecho do Tatuapé, em decorrência das obras na linha 12, afirma a CPTM.

O serviço do Expresso Aeroporto continua suspenso até a liberação da linha 12-safira.

Como alternativa ao trajeto ainda interditado, serão disponibilizados 80 ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio Entre Empresas em Situação de Emergência).

Para tentar minimizar o impacto da interdição da linha 12, o Metrô vai iniciar sua operação mais cedo, às 4h, prestando serviço nas estações Brás e Tatuapé, na linha 3-vermelha, sem paradas nas estações intermediárias.

Além disso, as transferências com a CPTM nas duas estações estarão liberadas durante os horários de pico.

Os trabalhos para remoção do trem de carga descarrilado completam quase 48 horas. Desde a madrugada do último sábado, passageiros enfrentam superlotação de trens e plataformas. Nas redes sociais, usuários relataram discussões e até brigas.

A CPTM afirma que o problema foi resolvido neste domingo, reitera entender o tamanho do problema ocasionado por este descarrilamento e afirma que irá trabalhar 24h para reestabelecer o funcionamento pleno da linha ainda afetada.