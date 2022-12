Corpo de bombeiro desaparecido em operação de resgate em SC é encontrado

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava em um barco particular, emprestado por um pescador que ajudava a equipe na ocorrência, quando uma correnteza virou a embarcação, fazendo com que o cabo caísse na água e desaparecesse.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do cabo Tiago José Teodoro, 37, que estava desaparecido desde a quinta-feira (1) em Navegantes (SC) foi encontrado por equipes do CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) na tarde deste domingo (4) no rio Itajaí-Açu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.