Lindsey Pearlman, atriz de Empire, é encontra morta

Em comunicado oficial à imprensa, a polícia de Los Angeles informou: "Hoje [18 de fevereiro], por volta das 8h30, policiais da área de Hollywood responderam a uma chamada via rádio para uma investigação de morte entre as avenidas Franklin e North Sierra Bonita. O departamento médico legista do condado de Los Angeles confirmou que era Lindsey Erin Pearlman. A causa da morte será determinada pelo legista".

