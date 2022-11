Lideranças indígenas elogiam tema da redação do Enem

A política indigenista do país foi uma das mais afetadas durante o governo Bolsonaro, com uma série de retrocessos na área e o aparelhamento da Funai. Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu criar o Ministério dos Povos Indígenas.

No ano passado, Bolsonaro chegou a dizer que "se pudesse interferir, não teria questão ideologizada ali" ao comentar sobre a prova do Enem.

A escolha do tema é comemorada, sobretudo, após ataques do presidente Bolsonaro à prova e tentativas de interferência de seu governo na elaboração da prova.

A Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) também elogiou a escolha do tema.

"O tema da redação do enem hoje é a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil! É tempo de olhar para a nossa ancestralidade, para a nossa cultura e para nossos povos originários. Que isso entre nas escolas e no imaginário de todos os brasileiros e brasileiras", disse.

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Lideranças indígenas comemoraram nas redes sociais o tema da redação do Enem deste ano, que pediu aos candidatos para escrever sobre os "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

