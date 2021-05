Lentidão no trânsito diminui na cidade de São Paulo

O estado de São Paulo tem cerca de 3,1 milhões de casos de Covid-19 e 104.295 mortes pela doença, com letalidade de 3,4%. No país, a taxa está em 2,8%

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) segue em estabilidade. Nesta segunda-feira (17), o estado tem 78,5% dos leitos ocupados, o mesmo valor da segunda passada (10). Duas semanas atrás (3), o nível estava próximo do atual, com 78,2%.

O isolamento social, por outro lado, não apresentou mudanças significativas. A média foi de 48% neste domingo, dois pontos percentuais a mais do que os 46% do domingo passado. Na semana anterior, o nível também ficou em 48%.

O número de carros nas ruas da cidade também diminuiu. Ontem, 1,7 milhão de veículos circulava, enquanto no domingo passado foram 4 milhões, e no anterior, também 1,7 milhão.

A média de lentidão foi de 5 km, menos da metade do valor registrado no domingo (9) passado, quando o congestionamento ficou em 13 km. Há 15 dias (2), foram 4 km.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trânsito diminuiu neste domingo (16) na cidade de São Paulo, de acordo com dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). O cenário dos ônibus da cidade também mudou, com menos pessoas circulando nos coletivos da capital.

