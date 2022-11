Ladrões roubam joalheria e atiram em funcionária em shopping no litoral de SP

O Shopping Brisamar confirmou o assalto à mão armada dentro da relojoaria e disse que o tiro atingiu a mulher no abdome. Segundo a assessoria de imprensa do centro de compras, ela precisou passar por cirurgia, na qual a bala foi retirada, e passa bem.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um assalto na noite deste domingo (13) deixou uma jovem de 21 anos ferida no Shopping Brisamar, em São Vicente, no litoral paulista. Ela é funcionária de uma relojoaria que foi invadida por quatro homens armados, enquanto outros quatro esperavam, em motos, na parte de fora do shopping.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.