Justiça manda criança estuprada e bebê irem para abrigo no Rio

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do município, a menina de 11 anos está na enfermaria em bom estado de saúde, lúcida e acompanhada pela mãe. O bebê também passa bem e segue internado na unidade intermediária da UTI Neonatal. Não há previsão de alta.

."Esse processo ainda vai ser avaliado em conjunto com a Vara da Infância e Juventude, mas no caso como esse a adoção é a melhor solução, porque se existe uma rede de apoio para essa menina, ela já é muito fragilizada, porque não conseguiu proteger essa criança de uma violência tamanha", disse.

O padrasto, suspeito de ter estuprado a menina, foi preso no domingo (17), enquanto chegava ao local para visitá-la. O homem está preso em Benfica, na zona norte carioca. A reportagem não conseguiu contato com sua defesa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.