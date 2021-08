Justiça determina trancamento de ação do MPF contra Sá Leitão e ex-presidente da Ancine

A Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF-2) concedeu habeas corpus a Sá Leitão e determinou o trancamento definitivo da ação. A decisão foi tomada por unanimidade em sessão do dia 2 de agosto.​

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou o trancamento de ação do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-ministro da Cultura e atual secretário de Cultura e Economia Criativa de SP, Sérgio Sá Leitão, o ex-diretor-presidente da Ancine (Agência Nacional do Cinema) Christian de Castro e outros servidores da agência.

