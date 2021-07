Jovem usa vinho de R$ 14 mil que o pai guardou por 17 anos para fazer drink

De acordo com o Daily Mail, um caso inusitado aconteceu em Madri, na Espanha. Uma adolescente usou um dos vinhos mais caros do mundo, um Petras vintage 1999, de seu pai para fazer drink. Seu pai o manteve por 17 anos, para no final, a jovem fazer sangria (uma bebida de fruta popular, geralmente é um vinho barato).

