Jovem que cheirou pimenta trata infecção e tem batimentos cardíacos altos

Os médicos acham que o contato da jovem com a pimenta foi um gatilho para ela desencadear uma crise de asma grave, fazendo com que Thaís não conseguisse respirar normalmente.

Segundo Adriana Medeiros, a filha teve uma crise de asma antes de visitar o namorado em Anápolis (GO). No local, Thaís cheirou pimenta durante um almoço. Logo em seguida, foi levada ao hospital às pressas e internada.

Jovem voltou à UTI dias após receber alta. Ela teve uma broncoespasmo durante a madrugada deste sábado (5), o que fez a equipe médica decidir levá-la para os cuidados intensivos. De acordo com a família, Thaís foi levada ao hospital porque também estava com febre alta e urina avermelhada.

Paciente deve voltar para a enfermaria nesta segunda-feira (7). "A Thaís está bem. Ela continua com a infecção e com a febre, com os batimentos cardíacos um pouco elevados, mas ela está sendo bem cuidada", afirmou a mãe.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.