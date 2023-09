Jovem morre ao ser atingida por tiro durante ação policial no litoral de SP

Segundo o jornal local 'A Tribuna', a operação ocorreu após a execução de um policial militar aposentado, em São Vicente. O sargento aposentado Gerson Antunes Lima, de 55 anos, varria a rua quando foi alvo dos tiros. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Questionada se a ação tinha relação com o assassinato do policial, a SSP não respondeu.

O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de entorpecentes e lesão corporal. Segundo a SSP, "todas as circunstâncias do caso são investigadas pela Polícia Civil'.

A jovem identificada como Yasmin Isabel Alves do Carmo, que estava na rua no momento dos disparos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Um soldado da PM foi atingido na região do ombro e está internado em observação. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros feridos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.